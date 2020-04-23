В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра крымского правительства Юрия Гоцанюка, возобновить работу смогут салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье, мастерские по ремонту обуви, компьютеров, магазины реализующие стройматериалы, сантехнику, автозапчасти.

Эти предприятия должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в условиях режима повышенной готовности. Например, парикмахерские и салоны красоты должны будут контролировать температуру у сотрудников, обслуживать клиентов по предварительной записи, соблюдать дистанцию между работниками в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты IV типа - медицинский халат, шапочку, маску, перчатки.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля помимо государственных и муниципальных органов власти разрешили работать карьерам, строительным организациям, производителям асфальтобетонных смесей и стройматериалов, автозаправочным станциям, энергетическим и коммунальным компаниям. В сфере сельского хозяйства - предприятиям, занимающимся производством, реализацией и хранением сельхозпродукции, удобрений, кормов. А также тем, кто производит семена и посадочный материал.

По-прежнему разрешена работа предприятий, обеспечивающих население товарами первой необходимости - продуктами питания, лекарствами. Трудятся сотрудники медучреждений, ветлечебниц и Фонда обязательного медицинского страхования.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что возобновить работу можно будет в уведомительном порядке. Бланки соответствующих заявлений опубликуют сегодня на сайте Совмина. Но руководители открывающихся предприятий будут обязаны подписать согласие на выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности.