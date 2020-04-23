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23.04.2020 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

Текст: Юлия Суконкина
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра крымского правительства Юрия Гоцанюка, возобновить работу смогут салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье, мастерские по ремонту обуви, компьютеров, магазины реализующие стройматериалы, сантехнику, автозапчасти.

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Эти предприятия должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в условиях режима повышенной готовности. Например, парикмахерские и салоны красоты должны будут контролировать температуру у сотрудников, обслуживать клиентов по предварительной записи, соблюдать дистанцию между работниками в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты IV типа - медицинский халат, шапочку, маску, перчатки.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля помимо государственных и муниципальных органов власти разрешили работать карьерам, строительным организациям, производителям асфальтобетонных смесей и стройматериалов, автозаправочным станциям, энергетическим и коммунальным компаниям. В сфере сельского хозяйства - предприятиям, занимающимся производством, реализацией и хранением сельхозпродукции, удобрений, кормов. А также тем, кто производит семена и посадочный материал.

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По-прежнему разрешена работа предприятий, обеспечивающих население товарами первой необходимости - продуктами питания, лекарствами. Трудятся сотрудники медучреждений, ветлечебниц и Фонда обязательного медицинского страхования.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что возобновить работу можно будет в уведомительном порядке. Бланки соответствующих заявлений опубликуют сегодня на сайте Совмина. Но руководители открывающихся предприятий будут обязаны подписать согласие на выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности.

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