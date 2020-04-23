В Севастополе насчитали 2300 участков в собственности иностранцев

Почти 2300 земельных участков на территории Севастополя принадлежат иностранным гражданам, сообщается на странице Севреестра в соцсети.

- В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 2287 земельных участках, находящихся в собственности иностранных граждан на территории города федерального значения Севастополя. В число собственников участков вошли представители 29 стран, - сказано в сообщении.

Больше всего наделов принадлежит гражданам Украины - 1875, гражданам Казахстана - 129, Беларуси - 60, Германии - 44, Молдовы - 42. В списке также землевладельцы из США, Великобритании, стран Евросоюза, Прибалтики и СНГ.

Как отметили в Севреестре, в список вошли только те участки, которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Указом президента РФ от 20.03.2020 № 201 внесены изменения в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и юрлица не могут владеть земельными участками на праве собственности. В список вошли муниципальные образования Республики Крым, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей.

В Севастополе указ распространяется на восемь из десяти муниципальных образований. Иностранцам и зарубежным компаниям запрещено владеть землей на территории Балаклавского, Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Качинского, Андреевского, Орлиновского муниципальных округов и города Инкермана. В список не вошли Верхнесадовский и Терновский муниципалитеты.

В Севреестре пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 238 Гражданского кодекса РФ, если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено владельцем в течение года с момента возникновения права собственности. А в данном случае, с момента вступления в силу указа - 20 марта 2020 года.

Ранее Госкомрегистр Республики Крым сообщил, что на приграничных территориях РК иностранцам принадлежат более 11,5 тысячи земельных участков. Землей в РК владеют граждане 55 стран.

- В первой пятерке жители Украины (12 146 человек), Белоруссии (570), Германии (355), Казахстана (334) и Узбекистана (215). Собственной землей в Крыму также владеют физические и юридические лица из Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии, - сообщили в Госкомрегистре РК.

В список территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей, вошли 19 приграничных муниципалитетов Республики Крым. Исключение составили города Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.