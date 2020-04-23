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23.04.2020 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар

Текст: Анатолий Меньшиков

Задержанный на днях под Тюменью сотрудниками ФСБ молодой человек, который, по данным оперативников, готовил нападение на учебное заведение Тюменского района, помещен в психиатрический стационар. В СК РФ сообщили, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, считающего необходимым провести психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Напомним, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК "приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом". По неофициальным сведениям, задержан житель национального села Чикча, а учебное заведение - местная школа, которая, к слову, закрыта на карантин минимум до конца месяца. Корреспонденту "РГ" информацию о Чикче в правоохранительных органах не подтвердили и не опровергли.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего массовое убийство

Подозреваемый давно не садился за школьную парту - ему уже 19 лет, и сейчас он учится в колледже. Юноша увлекался страйкболом, не был равнодушен к охотничьему огнестрельному и холодному оружию.

Согласно данным спецслужбы, вооруженный акт планировал совершить во второй половине апреля. В коротком видео показан момент задержания юноши в брюках цвета хаки с посадкой его в отечественный микроавтобус, а также внушительный набор средств для нападения, хранимых подозреваемым дома. Это гладкоствольное охотничье ружье, патроны, два ножа, аммиачная селитра. Последняя, вероятно, предназначалась для изготовления самодельного взрывного устройства: обнаружены соответствующие инструкции, скачанные из интернета. О мотивах ничего не известно, однако центр общественных связей ФСБ РФ утверждает, что "намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей".

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