В Екатеринбурге дело организатора тайной вечеринки отправили в суд

После вечеринки, состоявшейся в Екатеринбурге во время режима самоизоляции, полиция нашла ее организатора. По факту возбудили административное делопроизводство.

Информацию о тусовке нашел в соцсетях начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, он же и написал рапорт о проведении проверки.

- Подозреваемый был вызван сотрудниками городской полиции накануне вечером. Организатор скандальной вечеринки прислушался к законным требованиям представителей МВД, не предпринимал попыток скрыться, добровольно и вовремя явился в городское УМВД. Он искренне раскаивается в содеянном, сожалеет, что причинил другим людям неприятности. Возможно, суд учтет это обстоятельство, - рассказал "РГ" полковник Горелых.

По факту возбудили административное делопроизводство о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафных санкций.

Пресс-секретарь полиции отметил, что мужчина вместе с адвокатом намерены провести ряд встреч и мероприятий, чтобы довести свою позицию насчет происходящего.

Напомним, вечеринка проходила в прошлые выходные в двухкомнатной квартире в центре города, на ней собрались около тридцати человек. Гостей собрали через соцсети, а о начале стало известно только за полтора часа - старались провести все тайно. Но тусовщики стали делиться происходящим в соцсетях - так о выходке стало известно правоохранителям.