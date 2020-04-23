Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда

Еще 32,4 миллиарда рублей кабинет министров планирует направить в регионы для оснащения коечного фонда, перепрофилируемого под прием больных с коронавирусной инфекцией.

Проект соответствующего распоряжения, сообщается на сайте правительства, внесен в повестку заседания в четверг. Средства в том числе будут предназначены на проведение работ по обеспечению коек системой централизованного снабжения кислородом.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин не смог назвать удовлетворительными темпы подготовки больниц в регионах. В марте и апреле субъекты Федерации на создание дополнительных мест для лечения потенциальных пациентов с коронавирусом получили от правительства помощь в объеме более 65 миллиардов рублей.