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23.04.2020 15:25
Рубрика: Легковые авто

Renault и Nissan начнут выпускать модели друг друга

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Руководители компаний Renault, Nissan и Mitsubishi разработали стратегию, согласно которой доля совместных проектов и обмен технологиями будет расти, кроме того, каждая компания выделит часть производственных мощностей под выпуск моделей партнеров по альянсу.

Фото: www.autohome.com.cn
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Как уточняет японская газета Yomiuri, речь идет прежде всего об объединении усилий в разработке новых моделей электрокаров, а также систем автономного управления для беспилотных моделей.

К 2023 году Renault, Nissan и Mitsubishi планируют поставить на конвейер четыре\ новые электрические модели: "легковушки" малого и компактного сегментов, а также среднеразмерный и полноразмерный кроссоверы.

В то же время компании продолжат объединять ресурсы для создания единых для всех трех брендов компонентов шасси, электрического привода и батарейных блоков.

И, наконец, компании Nissan и Renault начнут выпускать на своих заводах в России и Южной Америке модели из линейки партнера по альянсу (т.е. Nissan - автомобили Renault и наоборот). Nissan и Renault планируют также повысить эффективность сборки и на вышеупомянутых заводах. Соответствующие заявления руководства Renault, Nissan и Mitsubishi последуют в начале мая.

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#Renault #Nissan #Mitsubishi