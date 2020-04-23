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23.04.2020 17:19
Рубрика: В мире

В МИД РФ рассказали о ситуации с российскими школьниками в США

Текст: Константин Волков
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

МИД РФ сделает выводы исходя из того, что власти США дистанцировались от оказания помощи в розыске российских школьников. Об этом заявила на онлайн-брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как отметила дипломат, из-за того, что американские власти не оказывают содействия, "российским дипломатам в Вашингтоне и на территории США приходится заниматься этим вопросом самостоятельно". При этом российской стороне до сих пор неизвестно, где находятся минимум 38 школьников.

Захарова пообещала, что "мы, конечно, сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США".

Речь идет о более чем 70 российских школьниках, которые осенью 2019 года приехали в США в рамках учебной программы. Однако программа была свернута из-за коронавируса.

Как отметили ранее в МИД РФ, ведомство не было в курсе поездки подростков в США.

В мире США Правительство МИД Россия и США

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