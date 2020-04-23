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Рубрика: В мире

Российских военных наградили в Республике Сербской за борьбу с COVID-19

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской
Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович наградила российских военных медиков и специалистов подразделений РХБ защиты, прибывших сюда для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

Так, глава сводного отряда из РФ полковник Максим Сологубов за особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, а также укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской получил из рук Цвиянович медаль "За заслуги перед народом". Кроме того, президент РС в знак неисчерпаемой благодарности вручила 23 почетные "Эмблемы Республики Сербской" российским специалистам.

Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду
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Стоит особо отметить, что сербские лидеры из Боснии и Герцеговины, встречавшие 10 апреля россиян в аэропорту Баня-Луки, не скрывали своих положительных эмоций, подчеркивая значимость для Республики Сербской братской поддержки из России. "Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания", - указывала президент РС. В свою очередь член президиума БиГ Милорад Додик обращал внимание на то, что Россия и сама сталкивается с проблемой коронавируса. "Поэтому я особенно благодарен россиянам за всеобъемлющую помощь", - говорил политик.

Кроме того, свою благодарность "братской России" за неоценимую помощь выразили НПО "Восточная альтернатива" и "Сербское народное движение - выбор за нами".

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят совет министров и президиум.

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