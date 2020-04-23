В первом квартале 2020 года российский рынок автострахования двигался по тем же рельсам, что и в 2019 году. "Самоизоляционный" апрель притормозил, но не заморозил его, констатируют эксперты.

Количество ДТП в апреле резко снизилось: все сидят по домам и на дорогах стало меньше машин. Фото: Photoxpress

Выгода от ОСАГО в 2019 году для российских страховых компаний начала снижаться: комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий отношение всех выплат и расходов страховщиков к объему страховой премии, составил 94,5 процента, по данным ЦБ РФ. Для сравнения, в 2017 году страховщики несли убытки - ККУ составлял 106,8 процента. В 2018 году коэффициент снизился до 87,9 процента, на ОСАГО начали зарабатывать, появилась конкуренция, средняя стоимость полиса снизилась. Это снижение продолжилось в 2019 году: средний размер страховой премии упал на 4,8 процента по сравнению с 2018 годом, составив 5,4 тысячи рублей.

Сборы по ОСАГО в 2019 году составили 213,9 миллиарда рублей, снизившись на 5,3 процента - и из-за снижения средней стоимости полиса, и из-за меньшего числа заключенных договоров. А объем выплат вырос - на 2,4 процента за год. Но конкуренция на рынке ОСАГО продолжается: как сообщает Российский союз автостраховщиков, с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на величину до 11 процентов в 53 регионах России, где живут 72,2 процента автовладельцев.

На рынок "автогражданки" повлияли меры по индивидуализации тарифов: расширился тарифный коридор, увеличилось число градаций коэффициента возраст-стаж. Страховщикам дали возможность лучше управлять рисками и создавать более справедливые условия страхования для водителей. Игроки рынка ждут продолжения индивидуализации ОСАГО.

На рынке ОСАГО продолжается конкуренция: с начала года средняя цена полиса снизилась на 11 процентов в 53 регионах России

На каско в 2019 году россияне снова потратили меньше денег, чем на ОСАГО. Объем взносов по сравнению с уровнем 2018 года вырос на 1,1 процента и составил 170,5 миллиарда рублей. Договоров автокаско в течение 2019 года было заключено на 2,7 процента больше, чем в 2018 году. ККУ составил 83,4 процента: как и по ОСАГО, убыточность несколько выросла, но в целом каско продолжило приносить прибыль страховщикам.

Объемы автокаско и ОСАГО в 2019 году падали вслед за снижением продаж легковых авто (по данным Ассоциации европейского бизнеса, оно составило 2,5 процента по сравнению с 2018 годом). Предполагалось, что этот же фактор будет главным и в 2020 году, но в итоге на рынок повлияли другие события: сначала колебания курсов валют, из-за которых часть россиян тратила дешевеющие рубли на новое авто, а потом и пандемия коронавируса, ограничившая и продажи машин, и работу офисов страховщиков.

- Первый квартал в сегменте автострахования мы завершили с результатами несколько выше плановых - в марте был краткосрочный всплеск, обусловленный ростом рынка каско на фоне ажиотажного спроса на новые автомобили, - отмечает директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. - Но уже в апреле мы прогнозируем снижение объемов рынка. Рынок ОСАГО сократится меньше рынка каско, хотя доля застрахованных автомобилей тоже снизится, чему будет способствовать их простаивание. Уже сейчас мы видим снижение уровня продления договоров ОСАГО на 10-15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потери по сборам по итогам года, по нашим оценкам, составят около 20 процентов, но на это будет влиять длительность пандемии.

В "Ресо-Гарантия" апрельское снижение объемов автострахования оценили на уровне 30 процентов. Управляющий директор по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов тоже отметил падение, добавив, что и использовать личный транспорт стали реже (на 60 процентов).

Число обращений за выплатами по автострахованию в апреле сократилось в три раза

Страховщики прогнозируют увеличение размера средней выплаты из-за роста цен на комплектующие из-за колебаний валютных курсов. Число страховых случаев между тем сокращается вместе с падением трафика и количества ДТП.

- У нас в три раза как минимум сократилось число обращений за выплатами. Хотя отчасти это относится к отложенному спросу: как и другие компании, мы продлили срок подачи заявлений по страховым случаям, - рассказал замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR "Ресо-Гарантия" Игорь Иванов.

В апреле значительная часть страхового бизнеса переместилась в онлайн: помогло введение возможности оформить ОСАГО без техосмотра. По данным РСА, за первые две недели апреля число полисов e-ОСАГО, оформляемых за день, выросло на четверть по сравнению с мартом. Страховщики сообщают о переходе большей части сотрудников на удаленку.

- В первую очередь на удаленную работу мы перевели колл-центр, - сказал Игорь Иванов. - Мы увидели, что можно смелее внедрять технологические новинки и экономить на площадях, так что после кризиса мир для нас изменится.