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23.04.2020 14:10
Рубрика: Экономика

Самолеты в связи с отсутствием пассажиров будут перевозить грузы

Текст: Светлана Ментюкова

Ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, дополнительно вводят услугу по перевозке грузов в пассажирской кабине. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация. Данная опция, подчеркивается в сообщении, будет осуществляться в отсутствии пассажиров на борту.

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"Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в соответствии с требованиями ФАП-246 эксплуатант организует загрузку воздушных судов в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Разрешение Росавиации на выполнение таких работ, говорится в сообщении, с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда уже получено ПАО "Аэрофлот", "Уральскими авиалиниями, ООО "Северный ветер", АО "Авиакомпания "Россия", ООО "АЗУР эйр", авиакомпаниями "Икар" и "РОЯЛ ФЛАЙТ".

Фото: РИА Новости
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В сообщении подчеркивается, что список будет дополняться в случае получения специальных разрешений другими российскими эксплуатантами авиатранспорта.

Как сообщалось ранее, по данным Росавиации, в марте 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 26,6% до 6,57 млн пассажиров. Причиной послужили введенные ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Распространение коронавируса COVID-19

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