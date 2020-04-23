СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека

23 апреля ведомство Александра Бастрыкина предъявило Денису Волчеку обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. То же самое обвинение предъявлено по этому делу и предпринимателю Зурабу Плиеву.

Бывшего депутата задержали в Петербурге и под конвоем привезли в Москву, где и расследуется само уголовное дело.

По версии следствия, Волчек и Плиев заверили московского бизнесмена, что решат его проблемы с уголовным делом за восемь миллионов рублей. Не решили.

По неподтвержденной Следственным комитетом информации, речь идет о банкире Андрее Розове. Это бывший совладелец банка "Ренессанс", который обанкротился несколько лет назад.