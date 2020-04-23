"Союзмультфильм" решил отобрать у японцев Чебурашку

Студия "Союзмультфильм" намерена вплотную заняться возвратом прав на Чебурашки у японцев.

До 2023 года права на распространение мультиков про ушастого героя, созданного Эдуардом Успенским, принадлежат до 2023 года японской фирме SP International.

Однако у российской и японской сторон есть "серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий", заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - приводит ТАСС слова Слащевой.

Напомним, японцы только что выпустили новый мультик про Чебурашку, который должен стать первой серий свежего цикла. Таким образом в Японии отметили десятилетие первого мультфильма, созданного по франшизе. Чебурашка и Крокодил Гена стали очень популярными в Стране Восходящего Солнца.

SP International купила права на распространение фильмов о Чебурашке в 2003-м. В 2009-2010 годах появился мультфильм Cheburashka Arere? ("Это что за Чебурашка?"), а в 2010 году был снят полнометражный мультфильм "Крокодил Гена".