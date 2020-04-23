Новости

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 23.04.2020
Топ-10 самых недооцененных сериалов по версии Джеймса Ганна 23.04.2020
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 23.04.2020
73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус 23.04.2020
Умер "звездный повар" Сирио Маккиони 23.04.2020

"Союзмультфильм" решил отобрать у японцев Чебурашку

Новости
    23.04.2020, 23:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル

Студия "Союзмультфильм" намерена вплотную заняться возвратом прав на Чебурашки у японцев.

До 2023 года права на распространение мультиков про ушастого героя, созданного Эдуардом Успенским, принадлежат до 2023 года японской фирме SP International.

Однако у российской и японской сторон есть "серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий", заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - приводит ТАСС слова Слащевой.

Напомним, японцы только что выпустили новый мультик про Чебурашку, который должен стать первой серий свежего цикла. Таким образом в Японии отметили десятилетие первого мультфильма, созданного по франшизе. Чебурашка и Крокодил Гена стали очень популярными в Стране Восходящего Солнца.

SP International купила права на распространение фильмов о Чебурашке в 2003-м. В 2009-2010 годах появился мультфильм Cheburashka Arere? ("Это что за Чебурашка?"), а в 2010 году был снят полнометражный мультфильм "Крокодил Гена".

Новости

Васильев: Личный водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом 23.04.2020
Генри Кавилл готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Супермена 23.04.2020
Умер актер и сценарист Эндрю Фенади 23.04.2020
Новый "Зеленый фонарь" в киновселенной DC будет женщиной 23.04.2020
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Умерла автор песен "Ласкового мая" Алла Гольцева 23.04.2020
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 23.04.2020
Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы 22.04.2020
⧣ скандалы
Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 20.04.2020
Звезда "Мажора" Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии 19.04.2020
⧣ СССР
Фото: youtube.com/ ТЕХНОГРАД ТВ
От коронавируса умер актер и режиссер Иван Щёголев 21.04.2020
Представитель Бабкиной рассказал о ее лечении 20.04.2020
Умер советский актер и режиссер Резо Эсадзе 20.04.2020