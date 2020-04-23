Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.04.2020 12:17
Рубрика: Легковые авто

Tesla посягнула на ценность бренда Toyota

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Как сообщает Electrek, в период перехода автомобильной промышленности от машин с ДВС к электрокарам инвесторы больше доверяют Tesla, чем крупнейшим концернам, таким как General Motors и Toyota. И цены на акции компании только укрепляют веру в перспективу компании Илона Маска.

С начала года стоимость акций Tesla увеличилась на 80%, в то время как ценность бумаг Ford и GM упала более чем на 45 и 40% соответственно. Более того, акции самого ценного автомобильного бренда в мире - Toyota - тоже потеряли в цене, примерно на 15%.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Конкурент Tesla испытывает свои машины прямо из дома

Финансовый конгломерат Morgan Stanley провёл опрос среди своих клиентов, занимающихся инвестициями в автомобильный бизнес. Респонденты разошлись во взглядах перспектив беспилотников и электрокаров, но были единодушны в одном: Tesla - лидер в этой области, и именно она возглавит трансформацию отрасли.

Эксперты издания Electrek отметили, что для них такой взгляд на ситуацию кажется если не странным, то не очень дальновидным. Взгляд инвесторов, по их словам, основан на текущей позиции Tesla на рынке, во-вторых, Tesla - компания, которая изначально специализировалась на электрокарах, а в-третьих, Toyota до сих пор не обнародовала свой план по развитию электрифицированных моделей, а ведь он может поставить не только шах, но и мат.

В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый
#Tesla