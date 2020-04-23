Tesla посягнула на ценность бренда Toyota

Как сообщает Electrek, в период перехода автомобильной промышленности от машин с ДВС к электрокарам инвесторы больше доверяют Tesla, чем крупнейшим концернам, таким как General Motors и Toyota. И цены на акции компании только укрепляют веру в перспективу компании Илона Маска.

С начала года стоимость акций Tesla увеличилась на 80%, в то время как ценность бумаг Ford и GM упала более чем на 45 и 40% соответственно. Более того, акции самого ценного автомобильного бренда в мире - Toyota - тоже потеряли в цене, примерно на 15%.

Финансовый конгломерат Morgan Stanley провёл опрос среди своих клиентов, занимающихся инвестициями в автомобильный бизнес. Респонденты разошлись во взглядах перспектив беспилотников и электрокаров, но были единодушны в одном: Tesla - лидер в этой области, и именно она возглавит трансформацию отрасли.

Эксперты издания Electrek отметили, что для них такой взгляд на ситуацию кажется если не странным, то не очень дальновидным. Взгляд инвесторов, по их словам, основан на текущей позиции Tesla на рынке, во-вторых, Tesla - компания, которая изначально специализировалась на электрокарах, а в-третьих, Toyota до сих пор не обнародовала свой план по развитию электрифицированных моделей, а ведь он может поставить не только шах, но и мат.