Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом он объявил на пресс-конференции.

По словам хозяина Белого дома, он сделал это, чтобы "защитить замечательных американских трудящихся". Данный шаг, по мнению Трампа, гарантирует, что безработные граждане США из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии. "Мы также сбережем наши медицинские ресурсы", - цитирует ТАСС американского лидера.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что исключение будет сделано для медицинских и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом. В администрации также сообщили, что согласно соцопросам, большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну, считая, что в массовом виде она представляет угрозу.

Напомним, о планах подписать такой указ Трамп сообщил в среду. Он отметил, что ограничение вводится на 60 дней и будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство - грин-карту. Через два месяца Вашингтон примет решение о продлении или снятии запрета. Все будет зависеть от экономических условий в стране.