Трамп приостановит выдачу грин-карт

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах. Соответствующее распоряжение будет подписано 22 апреля.

"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США", - заявил глава Белого дома. Он отметил, что ограничение вводится на 60 дней и будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство - грин-карту.

Спустя два месяца американская администрация примет решение о продлении или снятии запрета. Все будет зависеть от экономических условий в стране. "Прежде всего, мы должны заботиться об американских рабочих", - подчеркнул Трамп.

Политика уже обвинили в популизме и стремлении набрать дополнительные политические очки накануне президентских выборов в США.