Постановление правительства Тюменской области от 20 апреля 2020 года № 229-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области (кроме дежурных групп в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование), организовав реализацию общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;".

2. Подпункт 7.1 пункта 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Выдачу продуктовых наборов осуществлять за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области".".

3. Подпункт 8.5 пункта 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"организаций, предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (в части деятельности дежурных групп, созданных в этих организациях);".

4. Абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:

"при регистрации лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции центральных улиц, мест общего пользования в районных центрах муниципальных образований Тюменской области с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств (по режиму против вирусной инфекции).".

Губернатор области А.В.Моор







