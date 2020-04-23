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23.04.2020 08:15
Рубрика: В мире

В Японии выявили коронавирус еще у 14 членов экипажа Costa Atlantica

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии еще 14 членов экипажа итальянского круизного лайнера Costa Atlantica оказались заражены коронавирусом. Судно прибыло в портовый город Нагасаки в конце марта для прохождения технического обслуживания и ремонтных работ.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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В общей сложности на борту 48 инфицированных, передает телерадиокомпания NHK. Ранее взятые у 34 человек, в том числе одного россиянина, пробы на COVID-19 дали положительный результат. Один моряк в срочном порядке был эвакуирован в госпиталь. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

Всего на бору Costa Atlantica находятся 623 человека. Команде лайнера в полном составе предстоит сдать ПЦР-анализы на коронавирус. Содействие в этом им окажут местные специалисты и служащие национальных Сил самообороны.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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