В Испании озвучили правила прогулок с детьми

С воскресенья шесть миллионов детей в Испании смогут выходить на прогулки на улицу. Власти пиренейского королевства, наконец, определились с условиями и правилами, которые придется при этом соблюдать.

Как отмечает El Mundo, выходить на прогулки можно будет максимум на один час с 9 утра до 9 вечера. Отходить от дома более чем на один километр запрещено. При этом ребенка должен сопровождать взрослый, один из родителей или опекун, например, старший брат. Хотя детям разрешено брать с собой игрушки, мяч или велосипед, делиться ими со своими сверстниками запрещено. Также запрещено пользоваться спортивными снарядами, качелями, каруселями на игровых площадках.

Каждый взрослый сможет брать с собой не более трех детей, при этом он должен следить, чтобы они соблюдали с другими детьми дистанцию в один-два метра.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 213024 случая инфицирования коронавирусом, 22157 человека скончались, 89250 выздоровели. С середины марта в стране действует режим карантина. Взрослым разрешалось выходить только на работу, в магазин или аптеку. Дети же безвылазно сидели дома (в редких случаях одинокие родители брали их с собой за покупками).