В Кремле назвали вопрос о введении по стране цифровых пропусков темой оперштаба

Тема возможного распространения практики цифровых пропусков по стране - не вопрос Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса", - пояснил Песков.

"Ситуация непростая. Должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания координационного штаба по борьбе с коронавирусом предложил по примеру столицы распространить практику электронных пропусков по всей стране.