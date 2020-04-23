В новый КоАП могут ввести штрафы за брошенные машины, сосульки и мусор

Новости

Жителей Приамурья призвали не посещать кладбища в родительский день 11:29
Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19 11:23
Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар 11:21
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 11:07
Рубрика: Власть

В новый КоАП могут ввести штрафы за брошенные машины, сосульки и мусор

Текст: Иван Петров
Министерство юстиции РФ прорабатывает вопрос о включении в новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафов за брошенные на улице автомобили, парковку на газоне, несвоевременную уборку снега и другие нарушения в сфере ЖКХ. Об этом, по данным ТАСС, после совещания в Минюсте, посвященному разработке новой редакции КоАП, сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Фото: Роман Пименов/ТАСС Фото: Роман Пименов/ТАСС
Фото: Роман Пименов/ТАСС

По словам сенатора, вопросы благоустройства должны найти отражение в новом кодексе, сейчас же они находятся исключительно в ведении муниципалитетов. Кроме того, виды нарушений в сфере ЖКХ каждый субъект РФ определяет самостоятельно.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Конституционный суд разъяснил нормы КоАП о штрафах

"Есть на уровне муниципалитетов правила благоустройства, где прописано, допустим, что необходимо очищать от наледи входы в здания, восстанавливать территорию после завершения земляных работ, на газонах и детских площадках нельзя ставить машины, запрещено портить зеленые насаждения, размещать где попало строительный мусор и так далее. Но пресечь такие правонарушения зачастую невозможно, потому что во многих субъектах страны эти нормы ответственности не работают. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: правила есть, а возможности их применения на практике нет", - заявила Рукавишникова.

В связи с этим перед законодателями стоит задача прописать новые нормы таким образом, чтобы сохранить полномочия субъектов и муниципалитетов, но при этом, чтобы наиболее значимые правонарушения в этой сфере нашли отражение в новом КоАП, уточнила сенатор.

Включить в первую очередь решили наиболее типичные для всех регионов нарушения.

В настоящее время в КоАП предлагается ввести восемь новых статей. В том числе предусматривающие наказание за брошенные бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также детских и спортивных площадках. За эти нарушения максимальное наказание может составить до 5 тысяч рублей для граждан, до 35 тысяч рублей - для юрлиц.

Фото: iStock
Минюст отказался от планов повысить срок давности для водителей-нарушителей

Предлагается также штрафовать за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов. Максимальное наказание для граждан за такое нарушение может составить до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - до 20 тысяч рублей; для юрлиц - до 70 тысяч рублей.

Кроме того, планируется ввести наказание за подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, которые препятствуют движению пешеходов и транспорта. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысяч рублей, ИП - до 5 тысяч рублей, а юрлиц - до 50 тысяч рублей.

В новый КоАП предложено включить и статью за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку усохших или поврежденных деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан. За это физлицам может грозить штраф в размере до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - до 5 тысяч рублей; для юрлиц - до 30 тысяч рублей.

Наконец, предлагается ввести в КоАП статьи, предусматривающие ответственность за складирование и хранение в непредусмотренных для этого местах стройматериалов, изделий и конструкций, за нарушение правил проведения земляных работ, за ненадлежащее состояние и содержание территорий и самовольную установку рекламных конструкций, металлических гаражей и других сооружений.

Минюст предлагает в КоАП заменить для бизнеса штрафы на предупреждение

"Протоколы за указанные нарушения должны иметь право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что Минюст не станет прописывать в новом КоАП увеличенные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции