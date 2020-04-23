В новый КоАП могут ввести штрафы за брошенные машины, сосульки и мусор

По словам сенатора, вопросы благоустройства должны найти отражение в новом кодексе, сейчас же они находятся исключительно в ведении муниципалитетов. Кроме того, виды нарушений в сфере ЖКХ каждый субъект РФ определяет самостоятельно.

"Есть на уровне муниципалитетов правила благоустройства, где прописано, допустим, что необходимо очищать от наледи входы в здания, восстанавливать территорию после завершения земляных работ, на газонах и детских площадках нельзя ставить машины, запрещено портить зеленые насаждения, размещать где попало строительный мусор и так далее. Но пресечь такие правонарушения зачастую невозможно, потому что во многих субъектах страны эти нормы ответственности не работают. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: правила есть, а возможности их применения на практике нет", - заявила Рукавишникова.

В связи с этим перед законодателями стоит задача прописать новые нормы таким образом, чтобы сохранить полномочия субъектов и муниципалитетов, но при этом, чтобы наиболее значимые правонарушения в этой сфере нашли отражение в новом КоАП, уточнила сенатор.

Включить в первую очередь решили наиболее типичные для всех регионов нарушения.

В настоящее время в КоАП предлагается ввести восемь новых статей. В том числе предусматривающие наказание за брошенные бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также детских и спортивных площадках. За эти нарушения максимальное наказание может составить до 5 тысяч рублей для граждан, до 35 тысяч рублей - для юрлиц.

Предлагается также штрафовать за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов. Максимальное наказание для граждан за такое нарушение может составить до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - до 20 тысяч рублей; для юрлиц - до 70 тысяч рублей.

Кроме того, планируется ввести наказание за подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, которые препятствуют движению пешеходов и транспорта. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысяч рублей, ИП - до 5 тысяч рублей, а юрлиц - до 50 тысяч рублей.

В новый КоАП предложено включить и статью за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку усохших или поврежденных деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан. За это физлицам может грозить штраф в размере до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - до 5 тысяч рублей; для юрлиц - до 30 тысяч рублей.

Наконец, предлагается ввести в КоАП статьи, предусматривающие ответственность за складирование и хранение в непредусмотренных для этого местах стройматериалов, изделий и конструкций, за нарушение правил проведения земляных работ, за ненадлежащее состояние и содержание территорий и самовольную установку рекламных конструкций, металлических гаражей и других сооружений.

"Протоколы за указанные нарушения должны иметь право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что Минюст не станет прописывать в новом КоАП увеличенные штрафы за нарушения правил дорожного движения.