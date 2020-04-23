В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте постоянного представительства России при организации.

Сообщается, что 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами данного документа выступили 34 страны ООН.

Проект призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. В нем говорилось о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности, указывалась необходимость поддержки нуждающихся стран, направления срочной гуманитарной помощи. Резолюция также осуждала проявления расизма и ксенофобии в контексте борьбы с инфекцией.

В постпредстве отметили, что заблокировавшие такой документ, расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом - не более чем пропагандистский прием. "Нельзя одной рукой помогать, а другой сдавливать удавку на шее тех, кому помогаешь", - говорится в комментарии.

Ранее все страны ООН выступили за то, чтобы будущая вакцина от коронавируса была общедоступной. Все 193 страны единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на вакцине.

В мире зафиксировано 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 169 тысяч из них завершились летальными исходами. Такую статистику предоставила вечером в среду Всемирная организация здравоохранения. За последние сутки, по сведениям ВОЗ, заразились 73,9 тысячи человек, скончались свыше шести тысяч.