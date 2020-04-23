В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Экономический кризис, возникший в результате распространения коронавируса и его последствий, может сократить число автомобильных дилеров, торгующих в России новыми автомобилями. Тем удивительнее на этом фоне появление в Рязани автосалона… советских машин. Его открыл один из коллекционеров, который решил сделать что-то вроде постоянно действующей выставки-ярмарки.

Судя по видео, появившемся на портале YouTube, автомобилей в салоне так много, что даже непонятно, как владелец смог так плотно набить ими двухэтажный шоурум.

В залах представлены самые разнообразные модели - многочисленные "Волги" (особенно много черных ГАЗ-24), "Жигули", "Москвичи". Некоторые - с минимальным пробегом, то есть фактически новые. Есть и "новинки" советского автопрома - например, несколько ВАЗовских "восьмерок" и "девяток" и 31-х "Волг". Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. Продаются и несколько иномарок - на кадрах видны раритетные Toyota и Mercedes.

Есть в салоне даже своеобразная ремонтная зона, где реставрируют старые машины. Видимо, через некоторое время они займут свое место уже в торговом зале. О ценах в сюжете не говорится, но, если судить по сайту коллекционера, то за вишневую 24-ю "Волгу" 1973 года выпуска он возьмет 1,1 млн рублей, за ВАЗ-21013 1987-го г.в. - 550 тысяч.