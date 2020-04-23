В США уволен специалист по вакцинам после критики "чудо-лекарства" Трампа

Внезапная отставка главного специалиста по вакцинам в Министерстве здравоохранения и социальных служб США расколола чиновников. Одни считают это благом для национальной реакции на COVID-19, другие - последним признаком плохой работы департамента здравоохранения.

Рик Брайт, директор Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины, был переведен на новую, более низкую должность в Национальном институте здоровья, отмечает Politico. Несмотря на то, что об этой отставке впервые заговорили больше года тому назад, когда Брайт вступил в конфликт с руководителями департаментов по поводу своих решений и сферы своих полномочий, поводом для увольнения стала резкая критика специалистом лекарства от малярии, как средства от коронавируса.

Сам эксперт получил уведомлении об увольнении по электронной почте. "Я полагаю, что это было сделано в ответ на мое требование, чтобы правительство инвестировало миллиарды долларов, выделенные конгрессом для решения проблемы пандемии, в безопасные и научно проверенные решения, а не в лекарства, вакцины и другие технологии, которые не имеют научной ценности", - заявил Брайт. Представитель министерства здравоохранения и социальных служб в интервью CNN заявил, что теперь эксперт возглавит новый правительственный проект: государственно-частное партнерство по разработке и лечению вакцин. Это является значительным понижением по службе.

Лекарство, которое в среду вечером раскритиковал Брайт, ранее президент Дональд Трамп рекламировал на своих пресс-брифингах без предъявления научных доказательств. Сразу после того как Трамп первый раз выступил с подобным заявлением, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, главный специалист по коронавирусу в Белом доме Энтони Фаучи назвал доказательства, приведенные президентом, "в лучшем случае анекдотичными". По его словам, до сих пор нет достоверных данных, подтверждающих, что данный препарат от малярии - гидроксихлорохин или хлорохин - может быть эффективным против COVID-19.

Сам же Трамп заявил, что "никогда не слышал о нем (Брайте)". "Парень говорит, что его выгнали с работы, может, да, а может и нет. Тебе придется услышать другую позицию", - заявил глава Белого дома.

Напомним, что во вторник Роберт Редфилд, директор федерального агентства Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявил о том, что препарат, применяющийся при лечении малярии, показал "плохие результаты" во время его применения в госпиталях для американских ветеранов. Около 28% пациентов, которым давали гидроксихлорохин, умерли, по сравнению с 11% тех, кто получал только обычную помощь.

Между тем в среду представители министерства здравоохранения предупредили, что кризис коронавируса будет преследовать Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев, а некоторые из экспертов предсказывают, что этой осенью будет еще более опасная вспышка вируса. Между тем, комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами Стивен Хан в среду пояснил в эфире CBS News, что производство вакцины от коронавируса будет налажено как минимум через год.