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23.04.2020 07:51
Рубрика: В мире

В США уволен специалист по вакцинам после критики "чудо-лекарства" Трампа

Текст: Максим Макарычев
Внезапная отставка главного специалиста по вакцинам в Министерстве здравоохранения и социальных служб США расколола чиновников. Одни считают это благом для национальной реакции на COVID-19, другие - последним признаком плохой работы департамента здравоохранения.
Фото: AFP/KAROLY ARVAI Фото: AFP/KAROLY ARVAI
Фото: AFP/KAROLY ARVAI

Рик Брайт, директор Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины, был переведен на новую, более низкую должность в Национальном институте здоровья, отмечает Politico. Несмотря на то, что об этой отставке впервые заговорили больше года тому назад, когда Брайт вступил в конфликт с руководителями департаментов по поводу своих решений и сферы своих полномочий, поводом для увольнения стала резкая критика специалистом лекарства от малярии, как средства от коронавируса.

Фото: iStock
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Сам эксперт получил уведомлении об увольнении по электронной почте. "Я полагаю, что это было сделано в ответ на мое требование, чтобы правительство инвестировало миллиарды долларов, выделенные конгрессом для решения проблемы пандемии, в безопасные и научно проверенные решения, а не в лекарства, вакцины и другие технологии, которые не имеют научной ценности", - заявил Брайт. Представитель министерства здравоохранения и социальных служб в интервью CNN заявил, что теперь эксперт возглавит новый правительственный проект: государственно-частное партнерство по разработке и лечению вакцин. Это является значительным понижением по службе.

Лекарство, которое в среду вечером раскритиковал Брайт, ранее президент Дональд Трамп рекламировал на своих пресс-брифингах без предъявления научных доказательств. Сразу после того как Трамп первый раз выступил с подобным заявлением, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, главный специалист по коронавирусу в Белом доме Энтони Фаучи назвал доказательства, приведенные президентом, "в лучшем случае анекдотичными". По его словам, до сих пор нет достоверных данных, подтверждающих, что данный препарат от малярии - гидроксихлорохин или хлорохин - может быть эффективным против COVID-19.

Сам же Трамп заявил, что "никогда не слышал о нем (Брайте)". "Парень говорит, что его выгнали с работы, может, да, а может и нет. Тебе придется услышать другую позицию", - заявил глава Белого дома.

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Напомним, что во вторник Роберт Редфилд, директор федерального агентства Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявил о том, что препарат, применяющийся при лечении малярии, показал "плохие результаты" во время его применения в госпиталях для американских ветеранов. Около 28% пациентов, которым давали гидроксихлорохин, умерли, по сравнению с 11% тех, кто получал только обычную помощь.

Между тем в среду представители министерства здравоохранения предупредили, что кризис коронавируса будет преследовать Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев, а некоторые из экспертов предсказывают, что этой осенью будет еще более опасная вспышка вируса. Между тем, комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами Стивен Хан в среду пояснил в эфире CBS News, что производство вакцины от коронавируса будет налажено как минимум через год.

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