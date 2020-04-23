В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус

Четыре тигра и три льва, живущие в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразились новым коронавирусом. Сообщение об этом в среду распространила администрация зоопарка, напомнив, что в начале апреля аналогичный диагноз был поставлен самке малайского тигра по кличке Надя.

Уточняется, что результаты анализов, взятых у трех кашлявших тигров и трех африканских львов, оказались положительными и подтвердили COVID-19. Еще у одной полосатой кошки заболевание протекает без симптомов, пишет ТАСС. Подчеркивается, что все дикие кошки чувствуют себя хорошо. "Он ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и кашляют меньше", - отмечают сотрудники зоопарка.

Зоопарк Бронкса был открыт в 1899 году. В нем на площади 107 га содержатся около четырех тысяч животных 600 различных видов и подвидов. С середины марта зоопарк был закрыт из-за пандемии коронавируса. Пока экскурсии по нему проводят в дистанционном режиме.