Видео: байкер эффектно кувыркнулся через чужой мотоцикл

Этот яркий искрометный ролик несомненно украсит видеоархивы всех участников истории: и оператора, и обоих байкеров, попавших в ДТП. Его можно пересматривать раз за разом, любуясь непродолжительным красивым полетом одного мотоцикла над другим.

Как можно понять по ролику, группа байкеров резвилась на полупустом шоссе, отрабатывая т.н. "wheelie", езду на заднем колесе. Один из едущих впереди мотоциклистов чуть ошибся, поднимая своего железного коня на дыбы - нечаянно задел задний тормоз или попросту потерял равновесие. Его байк резко завалился набок, задел бетонный отбойник и от него отлетел на середину полосы, по которой мчался его коллега.

У того было лишь пол-секунды на то, чтобы увернуться, но в wheelie, на одном колесе, мотоцикл потерял маневренность. В итоге он сходу наткнулся на препятствие и, словно с трамплина, взлетел вверх метра на полтора-два. Будь этот трюк плановым, мотоциклист, наверное, мог бы успеть сгруппироваться и завершить прыжок аккуратнее, ну а так просто вылетел из седла, нелепо взмахнув руками и ногами.

Хочется верить, что едущие позади приятели успели его объехать и не добавили новых травм к уже имеющимся.