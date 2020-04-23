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23.04.2020 13:45
Рубрика: Культура

Видеосервис Okko покажет новый сериал "Нагиев на карантине"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Okko Фото: Okko
Фото: Okko

Видеосервисы в наше время пытаются сделать ставку на громкие имена. Сервис Start, например, раскручивает сериальные проекты с Константином Богомоловым, КиноПоиск HD - с Юрием Быковым, а Okko - с Дмитрием Нагиевым.

Фото: Предоставлено Premier
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Так, съемки сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли стартовали на этой неделе. А премьера первой серии состоится уже 30 апреля. Сериал будет доступен эксклюзивно для подписчиков Okko.

"Нагиев на карантине" - это история артиста Дмитрия Нагиева, которая будет разворачиваться в совершенно новых для него реалиях: последние 10 лет он работал круглосуточно, не покладая рук, и теперь резко выпал из привычного ритма жизни и оказался на самоизоляции. Постоянная смена студий, съемочных площадок, городов, эфиров - все внезапно остановилось, не как в кино, а по-настоящему. Об этом рассказывается в релизе видеосервиса и там же приводятся примеры вопросов, на которые ответит новый сериал.

Фото: скриншот kinopoisk.ru
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Готов ли Дмитрий к самоизоляции? Оказавшись в неведомой для себя стихии тишины и беззаботности, Нагиев открывает новые горизонты человечности. Теперь он поливает цветы, общается с курьерами, сажает картошку на случай, если пандемия будет развиваться, готовит еду, устраивает прямые эфиры из спортзала, общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия и делает домашнее задание с детьми. Понемногу перед артистом встает внутренний вопрос, что, возможно, счастье наступило именно сейчас, и та звездная жизнь проигрывает новой, наполненной заботой о близких, друзьях и о себе. Сможет ли он увидеть то, чего просто не успевал заметить раньше?

В проекте - 10 серий с независимыми сюжетами продолжительностью до 15 минут. Партнерами Нагиева станут популярные актеры и звезды шоу-бизнеса.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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