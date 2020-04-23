Volkswagen отберет у Polo и Golf дизельные двигатели

Со временем у компактных моделей Volkswagen исчезнут дизельные двигатели. Об этом изданию Autocar заявил технический директор Volkswagen Маттиас Рабе.

По его словам, самые компактные модели Polo и Golf уже через пять лет полностью лишаться дизелей. К этому времени в Европе ужесточат экологические стандарты. В свою очередь, чтобы привести малообъёмные турбодизели в соответствие нормам Евро-7, автопроизводителям необходимо будет крупно вложиться, а это сделает дизельные агрегаты неоправданно дорогими.

Топ-менеджер отметил, что модернизация дизелей для таких "бюджетников" как Polo и Golf выглядит экономически нецелесообразной. Однако для более тяжёлых внедорожников и коммерческих грузовичков с высоким аэродинамическим сопротивлением дизели пока останутся прерогативой.

Напомним, обязательные экологические нормы Евро-7 в ЕС планируется ввести к 2025 году. У экономичных дизельных малолитражек имеется как минимум пять лет форы. В данный момент Polo оснащается дизелем объёмом 1,4 литра (75-105 л.с.), Golf объёмом 2,0 литра (115-150 л.с.)

Кстати говоря, Volkswagen развивает новую линейку дизельных двигателей с двумя нейтрализаторами оксидов азота. Как считает немецкий автопроизводитель, такие моторы на целых 80 процентов экологичнее обычных агрегатов на "тяжёлом" топливе.