ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

Она отметила, что уже несколько дней количество вновь выявленных случаев инфицирования снижается. "Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19, начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает", - считает Вуйнович.

Кроме того, в сравнении с другими странами, включая и страны с развитыми системами здравоохранения, российским медикам пока удается удержать смертность от новой инфекции на низком уровне - около 1 процента. По мнению специалистов, это связано с тем, что в России относительно невысокий уровень заболевших в старшей возрастной группе, которую изолировали в первую очередь.

При этом, по словам Вуйнович, в некоторых регионах продолжается прирост заболевших. Например, в Мурманской лбласти ежедневный прирост зарегистрированных случаев COVID-19 за последние дни увеличился почти вдвое - с 10 до 19 процентов.

Пик заболеваемости еще не пройден - в этом Мелита Вуйнович солидарна с ведущими российскими специалистами - эпидемиологами.

"Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости. Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают, и система в целом справляется с эпидемией в стране", - добавила Вуйнович.