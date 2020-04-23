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23.04.2020 15:59
Рубрика: Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Текст: Светлана Ментюкова

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, а по России - к концу мая, такой прогноз дает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Слова специалиста приводят РИА Новости.

Фото: Nastco / iStockphoto
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Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, предполагает Евгений Тимаков.

Это не первый прогноз ведущих специалистов по поводу пика эпидемии в России. Как ранее сообщала "РГ", врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников признал, что его прогноз относительно пика эпидемии оказался ошибочным. Ранее он предположил, что своей высшей точки эпидемия коронавируса в стране достигнет в конце апреля.

Как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, у 47,8% выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов. По данным штаба, заразившихся за последние сутки в стране зафиксировано 4 774, всего число больных коронавирусом в России во всех регионах по данным на сегодняшний день составило 62 773 человека.

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