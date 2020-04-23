Facebook собирается превратить принадлежащий ей мессенджер WhatsApp в суперприложение - аналог китайского WeChat, где есть собственная платежная система, идентификация личности и многое другое. В качестве тестового региона выбрана Индия. Фактически такие приложения являются цифровым паспортом человека: например, в Китае его можно использовать при пересечении границы с Гонконгом. "РГ" узнала о перспективах внедрения таких приложений не только в отдельных регионах, но и по всему миру.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что у подобных приложений достаточно большие перспективы. "Преимущество Facebook заключается в том, что у них огромная аудитория. WeChat - это ролевая модель, которая позволяет увидеть, как это все происходит, насколько качественно. И я думаю, что, создавая такие приложения, они пытаются монетизировать свою аудиторию и делают это относительно успешно", - заключает он.

"Превратить мессенджер в торговую платформу и таким образом монетизировать приложение - голубая мечта всех разработчиков мессенджеров", - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. Он считает, что процесс создания таких приложений идет в двух направлениях. Если WeChat выстроил торговую и медиаимперию вокруг мессенджера, то другие производители добавляют мессенджеры в финансовое приложение - в России так поступил Сбербанк.

"Понятно, что победитель получит популярный мессенджер, в котором все пользователи будут тратить деньги. И в этом плане в Индии у WhatsApp большая пользовательская база, а барьерами будут относительно низкая платежеспособность и большое количество малопродвинутого в плане технологий населения", - уверен Баулин.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов полагает, что создание суперприложений вроде китайского WeChat - это новый тренд разработчиков мессенджеров. "Идеальной цифровой валютой для них стала бы Libra (криптовалюта, разработанная Facebook. - Прим. "РГ"), но власти в ЕС и США активно препятствуют ее распространению", - говорит он. По его мнению, WhatsApp способен стать суперприложением и без собственной валюты - платежная система уже тестируется разработчиками начиная с 2018 года и называется WhatsApp Pay. "Осталось дождаться ее запуска по всему миру", - заключает Трофимов.