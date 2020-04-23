Где вы сейчас проводите время (если не секрет)?

Захар Прилепин: Живу между Москвой и своим домом в маленькой деревне на реке Керженец.

Над чем вы сейчас работаете? Что читаете?

Захар Прилепин: Доделываю сборник рассказов "Ополченский романс" и собираюсь приступать вплотную к двум биографиям - небольшой, выполненной в форме эссе, - Иосифа Сталина, и полноценной - Михаила Шолохова. Весь уже завален материалами. Кроме того, я написал половину первого тома большого исторического романа о событиях середины XVII века - отголоски большой Смуты, становление казачества, государь Алексей Михайлович, патриарх Никон, Богдан Хмельницкий, воссоединение части Украины с Московским царством, русско-польская (на самом деле гражданская украинская) война, Степан Разин, новая смута. Поражен бесчисленным количеством рифм - слишком, пожалуй, даже навязчивых - с нашим временем.

Влияет ли как-то на ваше творчество вынужденная самоизоляция?

Захар Прилепин: Я не соблюдаю самоизоляцию в Москве, потому что продолжаю работать на всех своих работах - партия "За Правду", которую я возглавляю, действует в штатном режиме - в пятидесяти городах уже открыты штабы наших волонтеров, у партийного актива постоянные совещания и летучки; МХАТ, где я тружусь худруком, закрыт, но работает в онлайн-режиме - и я хожу туда на работу - на съемки; работает и сайт "Свободная пресса", который я возглавляю, хоть основной коллектив на удаленке, но руководство встречается; что там еще... Я постоянный гость ток-шоу: "Вечер с Владимиром Соловьевым", "60 минут", "Время покажет" - то есть раз в неделю-полторы стараюсь появляться на каждой из программ. Мне кажется, я стал даже больше общаться с людьми.

Что до моей деревни - то у нас тут жителей человек шесть, и нам изолироваться нет особых причин. Мы - моя семья - живем тут с детьми, с собаками, с прочей животиной - поэтому много времени проводим на улице - на изоляцию это не похоже. В Пасхальную ночь всей семьей были в ближайшем храме, нас пустили, мы отстояли службу. В общем, все как обычно. Просто в силу того, что у меня отменились все гастроли по России, больше стало времени для писательской работы. Это меня радует, конечно. Кое-что успел сделать.

Как вы относитесь к черному юмору, который я прочитал в интернете: "Сидите дома. На улице люди"? То есть люди - это опасность, как дикие звери. Не кажется ли вам, что мы сейчас живем во времена какой-то новой этики?

Захар Прилепин: У меня жизнь не позволяет сидеть дома, поэтому я никак к этому слогану не отношусь. В сущности, я себя ощущаю деревенским жителем - я родился и вырос в деревне и даже когда стал горожанином, полгода каждый год проводил в деревне - где и написал все свои книги. Для деревенского жителя это вот "Сидите дома" - полный абсурд. У меня тут рядом есть две деревни - в одну я езжу за продуктами, в другую мои дети ездят, чтоб учиться в онлайн-школе (там, где мы живем - нет интернета). Так вот, я хочу сказать, что в деревнях никто дома не сидит. Потому что скотина, знаете, дома не живет. Где есть скотина - там нет карантина.

Можете ли вы вспомнить какие-то примеры из русской и мировой классики, где была примерно описана нынешняя ситуация? ("Пир во время чумы" не называть!)

Захар Прилепин: Мне, признаюсь честно, это скорее напоминает ситуацию 1919 года - когда, напомню, была эпидемия тифа, - унесшую, напомню, три миллиона жизней, - и в это же время имел место расцвет поэзии, были написаны десятки, если не сотни шедевров - причем стихи писали без особой надежды на их издание. Так что настроение у меня примерно такое же. Я ни чумы, ни пира во всей полноте пока не вижу. Ну, может, просто потому, что чума пока, дай-то Бог, мимо проходит. Я открою секрет: если вы живете без интернета и без телевидения и радио (а в деревне у меня этого нет) - то и коронавируса никакого нет. Все вокруг живут как жили.

Писатель в России обязан быть пророком. Как вы думаете: когда это закончится и что нас ждет после этого?

Захар Прилепин: Ничего он не обязан, конечно. У нас в эпоху перестройки писатели столько глупостей наговорили, что их вообще надо было права голоса лишить лет на двадцать. Некоторых, по крайней мере.

Теперь про коронавирус. Я сразу, с первых дней, говорил, что это не на месяц, а надолго. Еще я говорил, что самое важное - помимо преодоления собственно вируса - запомнить те уроки, что нам преподали. Вот эти уроки, перечислю основные.

Нет никакого "глобального мира". Нет никакой преуспевающей западной цивилизации. Нет никаких "плохих" стран, вроде нас и Кубы с Китаем. Все это - бесконечные и подлые манипуляции вздорной части нашей интеллигенции и мирового истеблишмента, завравшегося вконец, - на который наша интеллигенция по старой глупой привычке - и даже без особых бонусов - работает. "Лишь бы похвалили".

Нет рыночной, либеральной экономики как панацеи - потому что эта экономика обанкротилась за месяц. "Сфера услуг", которая кормила огромную часть "золотого миллиарда", тоже оказалась пшиком и умерла первой. Государство должно опираться на собственные силы, развивать сельское хозяйство и внутренний туризм. Государство должно отказаться от монетаризма в экономике: вкладывать огромные деньги в строительство инфраструктуры и не ждать того, что это немедленно окупится: так при Сталине восстанавливали страну после разрухи Великой Отечественной.

Политическая и финансовая аристократия должна жить дома и перестать шляться по заграницам.

Все эти гендерные новшества, вся эта феминистская свистопляска, все эти однополые браки и прочий бред - это не признак прогресса, а признак безумия и, по совести сказать, сатанизм.

Надо вспомнить, например, про то, что советская медицина, - в том виде, как была задумана, - это величайшее достижение, которое надо было хранить, а не превращать в платную услугу.

Что врачи, а также учителя, военные, инженеры, летчики - вот элита страны, а не звезды "Инстаграма" и владельцы ресторанов.

Если вы живете без интернета и без телевидения и радио, то и коронавируса никакого нет

В общем, я все это писал - и все мои ходы, что называется, записаны - с 1996 года, с тех пор как начал выступать в качестве публициста, я твердил, твердил, твердил одно и то же.

И у меня, скрывать не стану, присутствует элемент профессионального удовлетворения. Потому что я был прав. А мои коллеги и оппоненты, которые со мной спорили, вроде Бориса Акунина, Владимира Сорокина или Дмитрия Глуховского, - который всего несколько лет назад кричал о том, что Россия превращается в самую большую одиночную камеру в мире, и ничего ужасней этого нет, - все они в глобальном смысле были неправы. Потому что даже Олег Дерипаска говорит сейчас, что надо отделяться от всех ко всем чертям. Вот до чего мы дожили! И опасения мои только в одном. Коронавирус мы победим, конечно. Но мне кажется, что, когда мы его победим, все эти люди - самозваные аристократы с самыми длинными в мире яхтами, шоу-звезды, претендующие на звание "совести нации", ЛГБТ-активисты и прочая буржуазная шелупонь - вновь займут прежние места и скажут: ну что, наше время вернулось, добрый день, продолжаем оптимизировать все нерентабельное, воспитывать шариковых и двигаться по пути прогресса мощными колоннами хипстеров. Пока у меня никакой уверенности в том, что эти люди хоть как-то изменили свое мнение, - нет. Они стоят на своем. Это удивительно, это парадоксально, это вообще выходит за рамки моего понимания - но они стоят на своем.