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24.04.2020 11:24
Рубрика: Общество

30-летний юбилей телескопа "Хаббл": топ-10 снимков

Текст: Наталия Ячменникова
30 лет назад на орбиту был выведен уникальный космический телескоп "Хаббл", названный в честь знаменитого американского астронома Эдвина Хаббла (1889-1953 гг.). Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Телескоп совершил сотни тысяч витков вокруг нашей планеты, преодолев свыше 4 млрд км. Только за первые 15 лет на околоземной орбите он получил более 1 млн изображений различных небесных объектов - звезд, галактик, планет, туманностей.

Благодаря телескопу мы буквально переписали учебники по астрономии, говорят ученые. Специалисты получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США!

"Хаббл" сделал немало открытий и преподнес немало сюрпризов. В частности, впервые были получены точные измерения ускоряющегося расширения Вселенной, ученые на Земле смогли непосредственно наблюдать рост и эволюцию галактик в течение космического времени.

Именно "Хаббл" сделал потрясающий снимок спиральной галактики Андромеда (M31), которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли и содержит примерно 1 трлн звезд, что в разы больше Млечного Пути. Присланное изображение состоит из 7,398 фрагментов, сделанных с помощью красных и синих фильтров. То есть на фото наша далекая "соседка" предстает в своем естественном видимом свете. Качество снимка измеряется миллиардами пикселей. На нем запечатлена третья часть галактики Андромеда, растянувшейся на 40 тысяч световых лет: внутри нее можно разглядеть более 100 млн звезд и тысячи звездных скоплений. Показательная деталь: чтобы как следует рассмотреть фото, нужно не меньше 600 экранов с высоким разрешением.

А в 2018 году на 231 встрече Американского астрономического общества в Вашингтоне стало известно, что Хабблу удалось снять крупным планом одну из самых древних галактик во Вселенной, которая образовалась всего после 500 млн лет после Большого Взрыва.

У "Хаббла" очень плотный график. Ежегодно в Институт Исследований Космоса с Помощью Космического Телескопа поступают несколько тысяч заявок на бронирование от астрономов по всему миру. В разных программах и исследованиях участвуют российские ученые.

Фото: NRAO/AUI/NSF/B. Saxton; NASA/ESA/R. Foley; NASA / StScI
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Изначально предполагалось, что "Хаббл" прослужит 15 лет. А он благодаря нескольким программам модернизации работает уже в два раза дольше!

Надо сказать, что телескоп не раз чинили. Пятая и последняя миссия по обслуживанию "Хаббла" прошла в 2009 году. Тогда экипажу "Атлантиса" была поставлена задача - за 11 суток провести ремонт и заменить часть отказавшего оборудования. Для этого астронавты должны были пять раз выйти в космос. На подлатанном и обновленном "Хаббле" были установлены современные научные приборы, в том числе камеры, аккумуляторы и стабилизационное оборудование.

Как видим, "Хаббл" оправдывает "доверие" на все 100, продолжая свое успешное служение науке. Как говорят специалисты, есть все основания полагать, что с орбиты он сойдет уже после 2030 года.

Общество Космос РГ-Видео

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