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24 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 24 апреля 2020 года № 51 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В условиях действия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 14 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, апрель) следующие изменения:

1) дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры по информированию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) о лицах, прибывающих на территорию Республики Адыгея железнодорожным транспортом из городов Москвы, Санкт-Петербурга, для принятия ограничительных мер в соответствии с федеральным законодательством.";

2) в абзаце "а" подпункта 1 пункта 6 после слов "аэропорт города Краснодара" дополнить словами ", на железнодорожный вокзал города Белореченска".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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