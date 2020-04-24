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Рубрика: В мире

Борис Джонсон вернется к работе с 27 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас восстанавливается после коронавирусной инфекции, планирует вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля. Такую информацию в четверг распространила газета The Daily Telegraph.

Фото: EPA-EFE/PIPPA FOWLES/n10 DOWNING STREET
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По ее данным, Джонсон поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе. Так премьер намерен войти в курс дел, пишет ТАСС. Издание также отмечает, что Джонсон уже почти ежедневно общается с главой МИД Домиником Раабом, временно заменяющим его на посту премьер-министра, проводит совещания с советниками и знакомится с документами. Ожидается, что на следующей неделе Джонсон возглавит заседание правительства.

Напомним, Борис Джонсон был госпитализирован в связи с ухудшением его состояния из-за коронавирусной инфекции. Позже его поместили в палату интенсивной терапии. В лечебном учреждении премьер-министр провел почти неделю и был выписан 12 апреля. Джонсон поблагодарил медиков больницы Святого Томаса, которым он "обязан своей жизнью".

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