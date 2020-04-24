Распоряжение правительства Челябинской области от 23 апреля 2020 года № 258-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.) изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

"7. Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций (за исключением посещений обучающимися объектов вне образовательной организации в целях прохождения производственной практики или практических занятий), организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, организаций,, осуществляющих спортивную подготовку, с обеспечением реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







