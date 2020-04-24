Распоряжение правительства Челябинской области от 23 апреля 2020 года № 258-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп

Новости

Врачи описали самые опасные ошибки людей во время пандемии COVID-19 13:22
Глава ФФОМС назвала стоимость лечения больных COVID-19 13:21
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим 13:20
Volvo отвлекла внимание от повышения цен на XC90 пересмотром комплектации 13:19
Международный фестиваль "Радуга" ТЮЗ Петербурга перенес на сентябрь 13:16
Граждан Швейцарии заставили оплачивать свою эвакуацию на родину 13:14
Вирусолог назвал вероятные сроки окончания COVID-19 13:13
На Алтае зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом 13:10
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом 13:09
Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19 13:04
КамАЗ испытал беспилотные грузовики в Арктике 13:03
В Саратовской области сменили главу регионального Минздрава 13:02
В Псковской области 7 медиков и пациент заразились COVID-19 в больнице 12:56
Челябинские школы после майских праздников откроют для выпускников 12:50
В Москве начали тестировать на коронавирус пациентов неинфекционных стационаров 12:48
Еще 10 человек скончались от коронавируса в Подмосковье 12:44
Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры 12:37
В МИД рассказали о рабочем графике Лаврова в условиях самоизоляции 12:36
Андреасян выпустит сериал про сидящего на карантине Нагиева 12:35
В Краснодаре 15-летний подросток совершил угон и грабежи 12:33
В Москве рассказали, как работает приложение для пациентов с коронавирусом 12:32
Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве 12:32
Представлен очень стильный китайский кроссовер 12:31
Власти Москвы назвали число автомобилистов без пропуска 12:30
В Киргизии майнеров обяжут платить налоги 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 23 апреля 2020 года № 258-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп

Дата подписания 23 апреля 2020 г.
Опубликован 24 апреля 2020 г.
Вступает в силу 23 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.) изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

"7. Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций (за исключением посещений обучающимися объектов вне образовательной организации в целях прохождения производственной практики или практических занятий), организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, организаций,, осуществляющих спортивную подготовку, с обеспечением реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией