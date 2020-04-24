Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России

Аннулирование соглашения о получении кредита от России будет иметь негативный эффект для республики. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, Конституционный суд (КС) страны приостановил вступление в действие закона о получении кредита, что означает невозможность его подписания в ближайшее время. "Но я и не торопился", - отметил Додон, подчеркнув, что если это соглашение будет аннулировано, то у страны не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты и социальные выплаты, пишет РИА Новости.

Президент выразил надежду, что КС понимает важность внешних источников финансирования. Додон подчеркнул, что стране нужен кредит и от России, и от других партнеров. Решение по этому вопросу суд примет во вторник

На заседании вечером 23 апреля КС Молдавии приостановил соглашение о российском кредите на 200 миллионов евро. Запрос был инициирован депутатом от оппозиционной группы ProMoldova Сергеем Сырбу. Ранее оппозиционные парламентарии также заявляли, что "в соглашении содержится ряд сомнительных положений, которые представляют риски для национальной безопасности Молдавии".