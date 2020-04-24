ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны и другие продукты

"Мы рекомендуем использовать в закупочной цепочке как можно меньше субъектов, поскольку цена продукта растет на каждом этапе закупки, что, в конечном счете, серьезно влияет на итоговую стоимость, - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС России Алексей Доценко. - Увеличение доли прямых закупок товара у импортеров и сокращение закупки у посредников позволит торговым сетям снизить текущие цены в рознице".

Он также посоветовал представителям торговых сетей тщательней выбирать импортеров, а также не укрупнять лоты при закупках (не только лимонов).

Как сообщала "РГ", в ходе встречи предметно рассматривались последние изменения цен на лимоны.

"На стоимость лимонов одновременно повлиял целый ряд факторов: сокращение экспорта продукта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%. Усугублялась ситуация распространением недостоверной информации о его лечебных свойствах в отношении COVID-19. Тем не менее, ценовых искажений можно было избежать или сделать их не такими резкими", - сообщил в ходе встречи начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По мнению регулятора, резервом для снижения цен на лимоны, помимо взвешенной ценовой политики торговых сетей, должны способствовать новые экспортные поставки, в том числе из Аргентины.

Присутствовавшие на мероприятии торговые сети представили следующие розничные цены за 1 килограмм лимонов по состоянию на 23 апреля 2020 года в своих магазинах. Так в Billa стоимость этого вида цитрусовых колеблется от 399 рублей за килограмм, дороже стоят лимоны из Узбекистана - 629 рублей за тот же объем. В Auhan цена на аргентинские цитрусы колеблется от 365 до 399 рублей, узбекские - от 499 рублей. В "Магните" и Metro за тот же товар покупателям предстоит выложить от 300 до 350 рублей, в "Ленте" и в "Дикси" от 189 до 399 руб, в сети "Зельгрос" - 399 рублей за килограмм. Там также отметили, что диапазон цен в одной торговой сети зависит от субъекта, в котором расположен магазин.

"Уровень розничных цен на лимоны, с учетом того, что импортеры повысили отпускные цены, находится на приемлемом рыночном уровне. Потребителю есть что выбирать: купить лимоны в магазинах "Ленты" за 180 рублей или брать у спекулянтов за 700", - подчеркнул Андрей Тенишев. Потребителям он посоветовал не поддаваться слухам и ценовым "фейкам", а делать разумный выбор.