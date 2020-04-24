Глава Банка России оценила потенциал снижения ключевой ставки

Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году составляет 100 базисных пунктов (то есть 1 процентный пункт). Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос - как быстро и когда использовать этот потенциал. И считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов. Но во многом это будет зависеть от ситуации", - сообщила Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что потенциал смягчения денежно-кредитной политики сработает, когда экономика будет выходить из периода ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, стимулировать спрос, когда многие предприятия закрыты, а люди сидят дома, менее эффективно. "Но то, что спрос нужно стимулировать - это безусловно. Мы ожидаем серьезного падения спроса", - добавила Набиуллина.

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. ЦБ также допустил, что продолжит снижение на ближайших заседаниях в зависимости от ситуации в экономике. С лета прошлого года уровень ключевой ставки упал на 2,25 процентного пункта.