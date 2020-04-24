Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

По прогнозам Минкомсвязи, системой выдачи пропусков в регионах воспользуется около 10% населения.

Оформить цифровые пропуска граждане могут на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус". Для тех, кто еще не оформил подтвержденную учетную запись, есть упрощенная процедура, которой достаточно для оформления пропуска. Цифровой пропуск приходит в личный кабинет приложения и на электронную почту заявителя в виде QR-кода, который можно предъявить прямо с экрана телефона или в распечатанном виде.

Рабочие пропуска оформляет работодатель по спискам сотрудников. Полученные QR-коды пропусков сразу направляются в личный кабинет и на почту работника.