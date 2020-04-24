Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Цифровые пропуска, которые в ближайшее время можно будет получить в 21 регионе РФ, будут иметь ограничение по времени. Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа. Работодатели по спискам сотрудников могут оформлять пропуска на более длительный срок, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Качанова.
Фото: Константин Завражин/РГ
По прогнозам Минкомсвязи, системой выдачи пропусков в регионах воспользуется около 10% населения.
Оформить цифровые пропуска граждане могут на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус". Для тех, кто еще не оформил подтвержденную учетную запись, есть упрощенная процедура, которой достаточно для оформления пропуска. Цифровой пропуск приходит в личный кабинет приложения и на электронную почту заявителя в виде QR-кода, который можно предъявить прямо с экрана телефона или в распечатанном виде.
Рабочие пропуска оформляет работодатель по спискам сотрудников. Полученные QR-коды пропусков сразу направляются в личный кабинет и на почту работника.