Грузия даст жесткий ответ на назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Тбилиси пригрозил Киеву жестким дипломатическим демаршем вплоть до отзыва посла, если Михаил Саакашвили войдет в украинское правительство, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Его слова приводит ТАСС.

"Со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум отзовем посла для консультации", - подчеркнул глава грузинского кабинета министров. По его словам, "назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, категорически неприемлемо".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня предложил экс-президенту Грузии войти в состав правительства Незалежной и занять пост вице-премьера по вопросам реформ.

Как ожидается, на следующей неделе кандидатуру Саакашвили должна одобрить Верховная рада.