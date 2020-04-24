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Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака"

Новости
    24.04.2020, 14:35
Текст:   Богдан Бобров

Португальская художница Каролина Оливейра закончила серию работ, посвященных изображению героев сериала "Ведьмак" в аниме-стилистике.

В последнем посте в Instagram она представила в новом образе чародейку Трисс Меригольд.

В комментарии она написала, что попыталась придать цвету волос более близкий оттенок к версии волшебницы из серий игр CD Projekt RED, сохранив при этом объем прически актрисы Анны Шаффер.

Стоит признать, что преображение пошло персонажу на пользу. Среди главных недостатков первого сезона шоу назывался мисткаст главных ролей. В интерпретации Instagram-художницы Трисс Меригольд действительно стала иметь куда больше общего с книжным первоисточником Анджея Сапковского.

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