Указ губернатора Ивановской области от 23 апреля 2020 года № 54-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной 19:25
Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
В Новороссийске за истязания ребенка ответят главы города и полиции 18:27
В пермской больнице коронавирусом заразились 48 человек 18:23
МЭР: Экономика страны теряет в день из-за коронавируса по 100 млрд. рублей 18:12
Минск: на проспекте Рокоссовского заложили Аллею Победы 18:10
В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии 18:07
Toyota Hilux: первые фото обновленного пикапа 18:01
На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП 17:58
Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ 17:56
Минздрав снова требует вакцинировать детей 17:56
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет 17:52
Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19 17:44
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 апреля 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 23 апреля 2020 года № 54-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"совершения индивидуальных пробежек на свежем воздухе с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 6:00 до 8:00.".

2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Обязать граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие).".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией