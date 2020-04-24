Указ губернатора Ивановской области от 23 апреля 2020 года № 54-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"совершения индивидуальных пробежек на свежем воздухе с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 6:00 до 8:00.".

2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Обязать граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие).".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







