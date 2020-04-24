К теле- и радиоканалам понизят лицензионные требования

В Минкомсвязи выпустили приказ о сокращении перечня требований и лицензионных условий в сфере аналогового телерадиовещания (копия приказа имеется у "РГ"). Его действие продлится до 31 декабря 2020 года.

Для теле- и радиоканалов отменяются такие требования к аналоговому вещанию, как соблюдение объемов вещания и территории распространения канала. Теперь они смогут не осуществлять вещание с полуночи до 6 утра, понизить мощность передатчика и сократить территорию покрытия. Необязательным становится предоставление сведений об операторах связи, которые осуществляют трансляцию.

"Сокращение лицензионных требований позволит региональным вещателям серьезно сократить издержки на передачу сигнала", - прокомментировал замглавы министерства связи Алексей Волин. Также он отметил, что приказ подготовлен по просьбе Российской академии радио и Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Ранее Минкомсвязи и Роскомнадзор сообщили об отмене плановых проверок СМИ до 30 июня 2020 года. Кроме того, для поддержки отрасли министерство обратилось в регионы с просьбой отнести газеты к числу товаров первой необходимости, благодаря чему продолжили работу розничные сети по их продаже. На прошлой неделе министр связи Максут Шадаев попросил включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса COVID-19.