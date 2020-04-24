КамАЗ испытал беспилотные грузовики в Арктике

Камский автозавод провёл успешные испытания беспилотных грузовиков в условиях Крайнего Севера. Всего беспилотники преодолели 2,5 тысячи километров в сложных природно-климатических условиях Заполярья.

Как сообщает пресс-служба российской марки, техника подтвердила эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

В ходе испытаний экспериментальные КамАЗы продемонстрировали умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учётом актуальной дорожной обстановки.

Контроль за перемещением беспилотных грузовиков осуществлялся из специально оборудованного центра управления. Касаемо законодательной базой, то для испытания беспилотных грузовиков на Севере Минпромторг инициировал поправки, которые позволили расширить географию таких экспериментов.

Главным преимуществом беспилотников является неограниченная работоспособность. Машины с "автопилотом" не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с обычными КамАЗами беспилотные модели на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

Отметим, в данный момент в России тестируют беспилотные системы такие крупные компании как - КамАЗ, "Группа ГАЗ", ФГУП НАМИ и "Яндекс".

Горьковский автозавод уже испытал в Югре первый российский серийный коммерческий электромобиль Газель Next Electro. Также в этом регионе стартуют испытания (аналогичные "камазовскому" проекту) автомобилей марки ГАЗ.