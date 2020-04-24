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24 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 24 апреля 2020 года № 61 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, дополнив его частью 43 следующего содержания:

"43. Приостановить с 25 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно действие, реализацию и пополнение льготного (социального) проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа неработающих пенсионеров, школьников и студентов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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