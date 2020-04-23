Постановление губернатора Камчатского края от 17 апреля 2020 года № 56 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Обязать граждан до 30 апреля 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на работодателей и работников органов и организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право осуществлять деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и распоряжением Правительства Камчатского края от 08.04.2020 № 106-РП.

Работодателям, индивидуальным предпринимателям обеспечить оформление и выдачу справки, при наличии которой разрешается передвижение граждан по территории Камчатского края в целях осуществления трудовой (служебной) деятельности по рекомендуемой форме, утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.04.2020 № 371-Р.

Адвокаты и нотариусы вправе передвигаться по территории Камчатского края в целях исполнения обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи на основании удостоверения адвоката или нотариуса.

2. При соблюдении режима самоизоляции:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, - не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи обращаться по телефонам +7 800 300-49-19 и 112, а также на "горячую линию" Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20.

3. Обязать:

1) граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию и проживающих в Камчатском крае, - при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

2) граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию и проживающих в других субъектах Российской Федерации, при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

3) граждан, посещавших субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по телефонам +7 800 300-49-19 и 112, а также на "горячую линию" Министерства здравоохранения Камчатского края по телефону: 8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные дни и нерабочее время, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших в Камчатский край после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации, а также на граждан, прибывших к месту проживания (пребывания) в населенные пункты на территории Камчатского края после 14-тидневной самоизоляции в г. Петропавловск-Камчатский или другом населенном пункте непосредственно со дня прибытия из другого субъекта Российской Федерации;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации;

4) граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в пунктах 1 и 3 настоящей части:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем на 14 календарных дней со дня прибытия;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

4. Приостановить до 30 апреля 2020 года включительно:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) посещение гражданами парков и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;

4) проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

5) проведение экскурсий и организованных туров;

6) посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

7) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

8) работу объектов розничной торговли и розничных рынков. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли и розничные рынки, реализующие продовольственные товары, табачную продукцию и (или) непродовольственные товары первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

81) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

9) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению;

10) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

11) работу салонов красоты, косметических салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

12) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

13) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центрах занятости населения) при условии обеспечения предварительной записи граждан, а также осуществления государственной регистрации смерти. При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

14) регулярную перевозку пассажиров по маршрутам пригородного сообщения в Камчатском крае по регулируемым тарифам до садоводческих некоммерческих товариществ №№ 103, 105, 106, 107, 114, 123.

41. Приостановить с 16 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно регулярную перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по следующим межмуниципальным маршрутам междугороднего сообщения в Камчатском крае:

1) № 201 "г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково";

2) № 208 "г. Петропавловск-Камчатский - п. Октябрьский";

3) № 215 "г. Петропавловск-Камчатский - с. Эссо";

4) № 218 "г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск".

42. Приостановить с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно перевозку пассажиров воздушным, транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае.

5. Приостановить:

1) до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления;

2) до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги, не указанных в пункте 1 настоящей части, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, лиц, прибывших по направлениям медицинских организаций, лиц, следующих транзитом из/к месту жительства. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления.

6. До 30 апреля 2020 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 10 настоящего постановления:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, до истечения 14-ти дневного срока их самоизоляции, предусмотренной частью 3 настоящего постановления;

д) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей;

е) принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Указанное требование может не применяться к руководителям и работникам органов и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

2) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в сети Интернет (http://41.rospotrebnadzor.ru), в том числе обеспечить ежедневное протирание поверхностей (дверных ручек, столов, спинок стульев, перил лестниц, кранов в санузлах и др.) с использованием дезинфицирующего раствора.

7. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о введении карантина на срок до 30 апреля 2020 года включительно.

8. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

81. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

9. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

10. Руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, при прибытии сезонных (вахтовых) работников:

1) осуществлять встречу работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края;

2) принять меры к минимизации контактов прибывших работников с населением Камчатского края;

3) при отсутствии возможности транспортирования работников к месту работы в день прибытия на территорию Камчатского края осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения. Под пункты временного размещения допускается использование общежитий, баз отдыха, санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей, пунктов временного размещения модульного типа при условии отсутствия прочих проживающих;

4) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

5) вести ежедневный журнал наблюдений за состоянием здоровья работников в период их изоляции;

6) обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края и Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;

7) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 и определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края и Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

8) представлять списки прибывших работников в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;

9) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

10) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно.

11. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 10 настоящего постановления, рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края.

12. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять реализацию непродовольственных товаров, не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный приложением 2 к настоящему постановлению, дистанционным способом с выдачей товара через столы заказов.

13. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

14. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для соблюдающих режим самоизоляции граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, и проживающих совместно с ними граждан, а также граждан в возрасте 65 лет и старше;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19;

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) временно приостановить:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в) плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

7) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

8) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным COVID-19;

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

д) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

е) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

9) совместно с Министерством финансов Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края представить в Региональный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края (далее - Региональный штаб) предложения по подготовке мест для организации непрерывного медицинского наблюдения (обсерваторы) с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27, учитывая длительность такого наблюдения сроком 14 календарных дней;

10) ежедневно докладывать руководителю Регионального штаба о ситуации с распространением в Камчатском крае COVID-19, количестве заболевших, выявленных случаях заражения COVID-19.

15. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать до 30 апреля 2020 года:

1) в дежурных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае работу дежурных групп для детей, чьи родители являются работодателями или работникам органов и организаций, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований;

2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению) в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

151. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае начиная с 20 апреля 2020 года организовать перевод с дистанционного на очный режим обучения в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановлению.

16. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению;

2) обеспечить совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

3) организовать совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оказание иной помощи.

17. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечить транспортирование граждан, указанных в пункте 1 части 3 настоящего постановления, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.

18. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

19. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

20. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

Должностным лицам, определенным распоряжением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 385-Р, обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

21. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

2) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края COVID-19;

3) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

22. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

23. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

24. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1-10 настоящего постановления.

25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

26. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.";

2) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов





"Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 17 апреля 2020 года № 56





Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

- Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

- Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы*1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

- Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

- Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

Примечания:

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение 2 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50





Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Бензин, дизельное топливо, газ.

4. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

5. Электрическое оборудование и кабельная продукция.

6. Санитарно-технические изделия, материалы и оборудование.

7. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

8. Печатные средства массовой информации.

9. Мыло и средства моющие, средства чистящее и полирующие.

10. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

11. Детские товары.

12. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

13. Садово-огородные предметы и инвентарь, спички, свечи.

14. Похоронные принадлежности.

15. Очки, линзы и их запчасти.

16. Товары бытовой химии.

17. Цветы и семена цветочных культур.

18. Канцелярские товары.

19. Товары, сопутствующие товародвижению (упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)."





Приложение 2 к постановлению Губернатора Камчатского края от 17 апреля 2020 года № 56





Приложение 3 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50

Перечень общеобразовательных организаций в Камчатском крае, образовательный процесс в которых организуется с применением очной формы обучения

Смотрите приложение к настоящему постановлению







