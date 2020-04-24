Карбюратор или инжектор: что надежнее

При выборе подержанного автомобиля часто можно услышать мнение опытных "гаражных" мастеров, что нужно брать машину с карбюратором. Мол, если начнет барахлить, то починить его можно дома простой отверткой.

Свой плюс у карбюратора, безусловно, есть. Отсутствие сложных электронных систем позволяет при наличии элементарных технических навыков снять узел, продуть его, отрегулировать и вновь поставить на автомобиль. С большой долей вероятности двигатель после этого заведется.

Карбюратор будет работать при умеренном контакте с грязью и водой. Ломаться там практически нечему: внутри находится несколько подвижных элементов. А если что и выйдет из строя, это можно недорого купить, пишет aif.ru. Если автовладелец живет в деревне, где поблизости нет специализированной мастерской, то карбюратор - это предпочтительный вариант.

В чем же преимущества инжектора на старом автомобиле? Его форсунки не прочистить дома за вечер, вооружившись одной отверткой. Если из строя выйдет сложная электроника инжектора, что со старыми системами происходит нередко, без автосервиса не обойтись. Простая отпаявшаяся клемма - это уже причина обездвиживания машины.

Плюс инжектора в том, что с ним не придется столько возиться в повседневной жизни, как с карбюратором. Его не надо чистить, подкручивать, регулировать. Он обеспечит почти полное сгорание топлива, уменьшив количество вредных выхлопов.

Решающим пунктом при выборе между карбюратором и инжектором будет место эксплуатации автомобиля. Если автосервисы доступны в любое время - берите инжектор: и хлопоты себе сократите, и об экологии позаботитесь. Если рядом нет опытных автослесарей, а машина в хозяйстве нужна - возьмите карбюратор, не требующий специализированного подхода.