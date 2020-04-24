Указ губернатора Красноярского края от 24 апреля 2020 года № 105-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письма главы Дзержинского района Красноярского края от 23.04.2020 № 1016, главы Енисейского района Красноярского края от 23.04.2020 № 1983, главы Мотыгинского района Красноярского края от 23.04.2020 № 1014, главы Саянского района Красноярского края от 23.04.2020 № 1553, главы Тюхтетского района Красноярского края от 23.04.2020 № 994, главы Тасеевского района Красноярского края от 23.04.2020 № 986, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 24.04.2020 № 24-00-17/02-5408-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15.04.2020 № 15, постановляю:

1. Установить, что ограничительные меры, предусмотренные указами Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края", не применяются на территории следующих населенных пунктов муниципальных образований Красноярского края:

1) Дзержинский район:

поселок Курыш Александро-Ершинского сельсовета;

деревня Асанск, деревня Харьковка Орловского сельсовета;

деревня Таловая Нижнетанайского сельсовета;

2) Енисейский район:

село Маковское, деревня Айдара Маковского сельсовета;

село Сым Сымского сельсовета;

село Усть-Пит Усть-Питского сельсовета;

поселок Кривляк, деревня Никулино Кривлякского сельсовета;

деревня Безымянка, поселок Александровский Шлюз Луговатского сельсовета;

поселок Майское Майского сельсовета;

поселок Новоназимово, деревня Колмогорово Новоназимовского сельсовета;

поселок Новый Городок Новогородокского сельсовета;

деревня Нижнешадрино, деревня Фомка Ярцевского сельсовета;

3) Мотыгинский район:

поселок Машуковка Машуковского сельсовета;

поселок Первомайск Первомайского сельсовета;

поселок Орджоникидзе Орджоникидзевского сельсовета;

поселок Южно-Енисейск Южно-Енисейского сельсовета;

село Рыбное, поселок Пашино Рыбинского сельсовета;

4) Тасеевский район:

деревня Глинная, деревня Щекатурово Тасеевского сельсовета;

деревня Скакальная Веселовского сельсовета;

деревня Луговая, поселок Усть-Кайтым Фаначетского сельсовета;

деревня Данилки Вахрушевского сельсовета;

деревня Бурмакино, деревня Верх-Канарай, деревня Новобородинка, деревня Струково Суховского сельсовета.

2. Установить, что ограничительные меры, предусмотренные указами Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края", не применяются на территории Тюхтетского района Красноярского края, Саянского района Красноярского края (за исключением села Агинского Агинского сельсовета, села Унер Унерского сельсовета, села Межово Межовского сельсовета).

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







