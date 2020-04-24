Постановление правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 240 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 240

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

1. В пункте 1:

в подпунктах 1.3 и 1.4 слова "(12760 рублей)" исключить;

в подпункте 1.5 после слов "из семей," дополнить словами "проживающих на территории Ленинградской области,";

подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей лицу, проживающему на территории Ленинградской области и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего на территории Ленинградской области основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами, предусмотренными приложением 3 к настоящему постановлению, деятельность которого приостановлена в связи с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в размере 5000 рублей на каждого его несовершеннолетнего ребенка, проживающего на территории Ленинградской области.";

в подпункте 1.7:

в абзаце первом слова "несовершеннолетнего члена его семьи" заменить словами "его несовершеннолетнего ребенка, проживающего на территории Ленинградской области",

абзац второй исключить;

в подпункте 1.8 после слова "гражданам" дополнить словами ", проживающим на территории Ленинградской области,".

2. В пункте 2 слова "ЛОГКУ "ЦСЗН" заменить словами "Ленинградским областным государственным казенным учреждением "Центр социальной защиты населения" (далее - ЛОГКУ "ЦСЗН").

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" лицам, получающим социальные услуги в организациях социального обслуживания по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит беззаявительный характер.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ ""ЦСЗН" лицам, получающим меры социальной поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит беззаявительный характер.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего постановления, распространяется на лиц, обратившихся в ЛОГКУ '"ЦСЗН" после 30 марта 2020 года, но не позднее 30 сентября 2020 года, и в отношении которых ЛОГКУ "ЦСЗН" принято решение о назначении мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 2.6 - 2.8 и 3.2 - 3.4 областного закона от 17 ноября 2020 года № 72-оз ""Социальный кодекс Ленинградской области".

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.8 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" лицам, получающим меры социальной поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит беззаявительный характер.".

4. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции:

"4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании сведений, представленных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и носит беззаявительный характер.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на основании заявления гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению, направленного в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" по месту проживания посредством почтового отправления до 1 декабря 2020 года, и сведений комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, подтверждающих приостановление деятельности индивидуального предпринимателя в связи с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами, изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сведения, предоставляемые комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в ЛОГКУ "ЦСЗН", указанные в абзаце втором настоящего пункта, должны содержать:

фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя;

индентификационный номер налогоплательщика заявителя;

код вида деятельности, осуществляемого заявителем в качестве основного и предусмотренного приложением 3 к настоящему постановлению;

наименование и адрес объекта, деятельность которого приостановлена;

контактный телефон и электронную почту заявителя.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.7 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на основании заявления гражданина по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению, направленного в филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" по месту проживания посредством почтового отправления до 1 декабря 2020 года, и сведений, предоставленных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпункте 1.8 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании сведений о лицах, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, приведенный в приложении 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", представленных Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, и носит беззаявительный характер.

5. Решение о назначении (об отказе в назначении) дополнительной меры социальной поддержки, указанной в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1 настоящего постановления, принимается ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение пяти рабочих дней со дня поступления необходимых документов и сведений.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящего постановления, являются:

выявление в заявлении гражданина недостоверной информации, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

отсутствие информации о гражданине в сведениях, предоставляемых в ЛОГКУ "ЦСЗН" в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе в назначении меры социальной поддержки, указанной в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1 настоящего постановления, уведомляет гражданина о принятом решении путем направления в его адрес соответствующего решения.

ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении меры социальной поддержки, указанной в подпунктах 1.6 или 1.7 пункта 1 настоящего постановления, осуществляет перечисление денежных средств на текущие счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указанные в заявлении, либо в представленных сведениях.

6. При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, мера социальной поддержки предоставляется заявителю по одному наиболее выгодному для него основанию из указанных в настоящем абзаце.

При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 1.5 - 1.7 пункта 1 настоящего постановления, мера социальной поддержки предоставляется заявителю по одному основанию из указанных в настоящем абзаце.".

5. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не учитываются при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.".

7. Приложение считать приложением 1 и изложить в следующей редакции:

Приложение 1 смотрите в приложении к настоящему постановлению.

8. Дополнить приложениями 2 и 3 следующего содержания:

Приложение 2 смотрите в приложении к настоящему постановлению.





Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 240)

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки

№ п/п / ОКВЭД / Расшифровка

1) 47.78.3* Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

2) 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

3) 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

4) 85.41 Образование дополнительное

5) 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

6) 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

7) 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

8) 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

9) 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

*У казанный вид деятельности распространяется исключительно на лиц, имеющих право на получение субсидии в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и может осуществляться указанными лицами не только в качестве основного, но и в качестве дополнительного.







