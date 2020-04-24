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24.04.2020 19:03
Рубрика: Общество

Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше

Текст: Александр Проценко

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает возможным запустить выпуск российской вакцины против коронавируса до конца 2020 года или даже раньше. "Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года - будем стараться всячески, чтобы это было быстрее - выдать уже готовую вакцину для использования людьми", - сказал глава ведомства в интервью телеканалу RT.

Фото: iStock
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Ранее президент Владимир Путин говорил, что поиск антикоронавирусной вакцины ведется на семи российских научных площадках. А директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина Минздрава против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня, и, при удачном раскладе, к 15 июня центр сможет выйти на государственную регистрацию препарата.

Фото: AFP/KAROLY ARVAI
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В мире поиском этого лекарства занимаются специалисты многих стран, и находятся на разных этапах работы. К примеру, американская биотехнологическая фирма Moderna совместно с Национальными институтами здравоохранения США уже не только разработала прототип вакцины, получивший обозначение mRNA-1273, но и начала испытания медикамента на людях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон).

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